Verkeerseducatie topprioriteit in VBS Sint-Katrien Frank Eeckhout

09 februari 2019

11u51 0 Herzele Het was feest in Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize want tweede en laatste FLITS-campagne voor dit schooljaar werd afgesloten.

Heel wat kinderen kwamen opnieuw massaal in fluo hesje naar school. De kerndoelstelling van de FLITS-campagne is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. Daarnaast werd VBS Sint-Katrien voor al de geleverde inspanningen op vlak van verkeersveiligheid beloond met een bronzen medaille van de organisatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verkeerseducatie is een belangrijk onderdeel in het pedagogisch beleid van VBS Sint-Katrien. Om dit alles te vieren werden de leerlingen getrakteerd op een fluo/flitsfuif tijdens de laatste speeltijd.