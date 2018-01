"Topcast brengt lowbudgetfilm tot leven" REGISSEUR PIET SONCK WERKT AAN LANGSPEELDEBUUT 'SUPERETTE ANNA' FRANK EECKHOUT THOMAS VANDEWALLE

25 januari 2018

02u41 0 Herzele De Herzeelse regisseur Piet Sonck kon voor zijn allereerste langspeelfilm een ware topcast strikken. Zo zullen in 'Superette Anna' onder andere Barbara Sarafian, Loes Van den Heuvel en Warre Borgmans te zien zijn. "Toch blijft een het lowbudgetfilm. Al even meedraaien in de filmwereld, heeft zo zijn voordelen", knipoogt Sonck.

Piet Sonck heeft al een hele resem kortfilms op zijn palmares. Meest bekend voor de Herzelenaars is ongetwijfeld 'Nolens Volens', die hij draaide aan de burcht en de kerk van Herzele. Het grote publiek kent hem misschien eerder van 'Traffic Jam' met Koen De Graeve en Lien Van de Kelder. Nu is hij volop in de weer met het draaien van zijn eerste langspeelfilm die de titel 'Superette Anna' meekreeg.





"Het gaat om een familiedrama dat zich afspeelt op 6 maart 1987", licht Sonck het verhaal toe. "Een banale overval op een lokale supermarkt zet een helse avond en nacht in gang, die enkel wordt overstemd door de historische ramp met de snel zinkende Herald of Free Enterprise. Het is niet mijn bedoeling om er een Vlaamse Titanic van te maken. Daar heb ik ook het budget niet voor. Maar er is uiteraard wel een link met de boot."





Crowdfunding

De opnames vinden grotendeels plaats in superette Miki in Zomergem, maar de regisseur doet ook deze keer beroep op het decor van zijn eigen gemeente. Zo werden al enkele scènes ingeblikt in het oud gemeentehuis in Herzele en in café Sportwereld langs de Provincieweg. Opvallend is dat Sonck voor zijn allereerste langspeelfilm onmiddellijk kan rekenen op tal van kleppers uit de Vlaamse acteerwereld.





"Ik heb het geluk dat ik al een tijdje meedraai in de filmwereld en daardoor heel wat mensen ken. Zo kon ik onder andere David Cantens, Bert Haelvoet, Warre Borgmans, Loes Van den Heuvel, Kim Hertogs, Kimke Desart, Victor Peeters en Barbara Sarafian strikken. Het wordt dus een lowbudgetfilm met een topcast", knipoogt Sonck, die niet voor de klassieke aanpak ging. Zo is hij niet gaan aankloppen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds voor subsidies. "Als economist probeer ik uiteraard de financiering volledig zelf rond te krijgen en dit via onder andere sponsoring en crowdfunding."





Filmfestival

De bijna voltallige cast las gisteren samen het script door bij vleeswarenbedrijf Breydel in Gavere, een van de sponsors van de film.





"Veel meer kan ik er nog niet over vertellen. Wel dat het een zogenaamde 'single-shot'-film wordt, waarbij het lijkt of alles in één lang shot gedraaid is. Iets wat nog niet vaak te zien was in de Vlaamse film."





De regisseur mikt voor de première op het filmfestival van Oostende, dat traditioneel tijdens de maand september plaatsvindt.