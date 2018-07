'Tante Willy' bezwijkt aan muggenbeet Immens populaire Herzelenaar kreeg in Thailand knokkelkoorts Frank Eeckhout

26 juli 2018

20u00 5 Herzele De 70-jarige Willy Van Delsen, in Herzele beter gekend als cabaretier Tante Willy, is woensdag bezweken aan een muggenbeet. "Vorige maand trokken we op vakantie naar Thailand. De dag voor we naar huis terugkeerden, werd Willy met knokkelkoorts opgenomen in het ziekenhuis. Het kwam nooit meer goed", vertelt echtgenoot Rudy Coppens (53).

Het was met enige argwaan dat Rudy gisteren de deur opende toen ik aanbelde. "Eigenlijk past het niet. We zijn druk bezig met alles te regelen", zie hij ietwat terughoudend. Maar vanuit de woonkamer klonk plots een vrouwenstem. "Zo'n eerbetoon mogen we Willy niet weigeren. Hij zou dat ook gewild hebben én hij verdient dat." Het was Christiane, Willy's oudste zus, die Rudy over de streep trok.

"Op 1 juni op vakantie trokken we voor de 26ste keer naar Phuket. Willy kocht daar vroeger de outfits voor zijn optredens. Nu niet meer omdat hij enkel nog optreedt op privéfeestjes", steekt Rudy van wal. Willy Van Delsen stond aan de wieg van Cabaret Champagne. In dat gezelschap maakte hij furore als Lady Violet. In zijn familie werd hij door de kinderen aangesproken als Tante Willy. "Ik was nonkel Rudy, Willy was tante. Zo ging hij ook door het leven in Herzele."

Op vakantie werd Willy plots ziek. "De voorlaatste dag van onze vakantie trokken we naar het ziekenhuis. Willy bleek besmet met het dengue virus als gevolg van een muggenbeet. Onze terugreis werd uitgesteld maar de toestand van Willy verbeterde niet. Integendeel, hij verzwakte dag na dag. Terugkeren naar België, om hier de behandeling verder te zetten, mocht van de dokters enkel met een ambulante vlucht. Via de verzekering slaagde ik erin zo'n vlucht te regelen. Toen Willy maandag uiteindelijk in België landde, werd hij meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Aalst. Daar belandde hij in een coma waaruit hij niet meer is ontwaakt. Woensdag overleed Willy. Onze vijfde huwelijksverjaardag, die we vorig maand in Thailand vierden, staat voor altijd in mijn geheugen gegrift", treurt Rudy.

Het nieuws sloeg in als een bom in Herzele want Willy was heel geliefd. "Plezier maken en mensen entertainen was zijn lang leven. Hij bracht iedereen aan het lachen. Hij stond ook steeds paraat om mensen in nood te helpen, zelfs zijn laatste geld zou hij weggeven. Overal waar Willy kwam, werd hij herkend. Niet enkel in Herzele en omstreken, ook in Brussel en Brugge. Ik woon amper vijf minuten bij hem vandaan maar toch duurde het telkens zo'n 45 minuten voor hij die afstand overbrugde. Onderweg maakte hij immers met iedereen een praatje. Zo was hij nu eenmaal", gaat Willy' oudste zus Christiane verder. "Mijn broer was ook een fervent verzamelaar van porselein. Elke week dweilde hij rommelmarkten af op zoek naar een nieuw stuk om zijn collectie aan te vullen. Hij vond ook altijd wel een plaatsje om zijn nieuwste pronkstuk uit te stallen. Zijn dood is een zware klap."

De afscheidsplechtigheid van Willy vindt plaats op donderdag 2 augustus om 11 uur in Westlede.