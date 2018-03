"Nauwelijks gepauzeerd" Acht vrienden fietsen en lopen 24 uur tegen kanker KOEN MOREAU

05 maart 2018

02u32 0 Herzele Afzien en toch doorgaan. Dat is wat acht vrienden het voorbije weekend in café Komdalier deden tijdens hun persoonlijk Marathon Tegen Kanker. Tom Burms uit Sint-Lievens-Esse fietste op z'n eentje 565 kilometer. Zijn vriendin Eline en zes vrienden deden afwisselend mee op een loopband. Zij legden samen 251,4 kilometer af. Het fietsen leverde 2000 euro voor KOTK op.

Met zijn fietsactie zamelde Tom Burms geld in voor Kom Op Tegen Kanker terwijl de lopers 24 uur de loopband bezetten om geld in te zamelen voor de vijfjarige Robbe uit Berlare. "Bij Robbe, het zoontje van een collega bij Inovim in Hofstade, werd eind vorig jaar een hersentumor ontdekt. Om het gezin financieel te ondersteunen, besloten we aan te sluiten bij de actie van Tom", vertelt Nico Meerpoel.





In gedachten aanwezig

De familie van Robbe kwam even langs uit dankbaarheid, maar Robbe was daar niet bij. "Hij is momenteel te zwak door de kuren en eet bijna niets." In gedachten was de kleine Robbe echter wel aanwezig toen Tom's vriendin Eline samen met Nico en vijf andere vrienden vrijdagavond van start gingen om gesponsord in 24 uur 30 kilometer per persoon af te leggen. Dat werden er 36. "We zijn gewoon om te lopen en namen al deel aan marathons, maar 24 uur lopen is toch iets anders", vertelden ze tussen het lopen door. Ondanks de rustpauzes die zij hadden, kwam van slapen niet veel in huis. "Ik ben even naar huis gegaan, maar kon de slaap niet vatten", aldus Nico. Eline ging wel drie uur rusten. "Voor de rest stond ik op de loopband of naast Tom", vertelt ze. Die kreeg nog meer gezelschap. Vrienden uit het Limburgse Helchteren kwamen per fiets door de sneeuw een bijdrage leveren.





Klop na 20 uur

"Doordat er steeds veel volk was, bleef ik lang doorgaan. Mijn klop kreeg ik pas na 20 uur. Het viel dus al bij al goed mee", lachte Tom, toen hij meteen na zijn 24 uur fietsen een eerste Duvel binnengoot. Tom fietste overigens heel wat meer dan verplicht. "Omdat mensen hadden betaald om met mij mee te rijden, heb ik nauwelijks gepauzeerd." Daardoor bleven 50 toegestane minuten pauze ongebruikt. Het laatste half uur kreeg Tom overigens gezelschap van zijn moeder Marie-Claire Rabaut. Zij kreeg enkele jaren terug borstkanker en was de aanleiding voor Tom om deel te nemen aan acties voor Kom Op Tegen Kanker. "Ik heb geen woorden voor wat hij nu presteerde. Het is een ongelofelijke krak en ik ben fier op hem", reageerde zij nadat om 20 uur een massa volk de laatste seconden had weggeteld. Meteen kwamen de emoties boven bij alle deelnemers. "Het is zwaar geweest, maar we hebben het gehaald", klonk het. In de euforie werd al voorzichtig geopperd volgend jaar een nieuwe editie te organiseren. "Nog eens 24 uur moet te doen zijn, maar 48 uur sluiten we uit", klonk het meteen duidelijk.