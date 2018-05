"Kinderopvang staat te beschimmelen" RAADSLID DE LOOR TREKT AAN ALARMBEL IN DE BUITELING FRANK EECKHOUT

30 mei 2018

02u54 0 Herzele Snoezelruimte? Dicht. Ballenbad? Verwijderd. Schimmel heeft lelijk huisgehouden in buitenschoolse kinderopvang De Buiteling. Gemeenteraadslid Jo De Loor (sp.a) vindt de situatie op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. "In die gebouwen worden wel elke dag vijftig kinderen opgevangen..."

De Loor bracht gisterochtend een bezoek aan De Buiteling, in de Tuinwijkstraat in Herzele. "Via enkele ouders kreeg ik alarmerende signalen over de staat van de kinderopvang", vertelt het gemeenteraadslid. "Het gebouw heeft te kampen met vochtproblemen, waardoor de schimmel tot een meter hoog op de muren staat. De snoezelruimte voor de allerkleinsten en het ballenbad kunnen al niet meer gebruikt worden - het ballenbad was zelfs dermate aangetast door schimmel dat het verwijderd moest worden. Ouders hebben de problemen gemeld aan schepenen Rita Vandenoostende en Benjamin Rogiers (beiden Open Vld), maar zij wachten nog steeds op een antwoord. En omdat er niets beweegt, hebben enkele ouders nu een dossier met foto's overgemaakt aan het gemeentebestuur."





Raadslid De Loor kon de problemen ook met eigen ogen zien. "Door het vocht zijn de plinten losgekomen van de muren", klinkt het. "Ik heb ook gesproken met enkele begeleiders en zij bevestigen dat ze het probleem ook al meermaals aangekaart hebben. Zij hebben om gezondheidsredenen ook al gevraagd om de opvang te verhuizen. Tijdens de schooluren wordt de opvang gebruikt als refter voor de kleuters van de gemeenteschool, en bij slecht weer als speelruimte. Schepen Vandenoostende bevestigt dat er problemen zijn, maar minimaliseert die." Al hoopt De Loor vanavond tijdens de gemeenteraad wel enkele antwoorden te krijgen. "Zijn alle ouders op de hoogte van de problemen? Weet Kind & Gezin hiervan? Hoe groot zijn de gezondheidsrisico's voor de kinderen en het personeel? En wat gaat de gemeente doen om dit aan te pakken?"





Schepen Rita Vandenoostende weerlegt de aantijgingen van De Loor intussen met twee inspectieverslagen. "Begin februari heeft een externe preventieadviseur van Securex De Buiteling bezocht", zegt ze. "Tijdens dat bezoek werden geen grote problemen vastgesteld op het vlak van netheid en hygiëne. Ook de verluchting van de lokalen voldeed aan alle eisen, net als het binnenklimaat. Van schimmels is er in dat verslag geen sprake." Gisterochtend werd De Buitenling ook nog eens gekeurd door de interne preventieadviseur van de gemeente. "En ook toen werden geen vochtproblemen vastgesteld, laat staan dat de muren overwoekerd zijn door schimmels", besluit Vandenoostende. Over het inspectieverslag van Kind & Gezin wordt in alle talen gezwegen.