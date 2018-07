Zowat alle kinderen van kleinste gemeente present op eerste buitenspeeldag 16 juli 2018

Op initiatief van schepen Tanja Bellefroid (Gemeentebelangen) werd afgelopen zaterdag de allereerste buitenspeeldag in Herstappe georganiseerd. Op de speelweide achter het gemeentehuis in de Dorpsstraat verzamelende een vijftiental kinderen tussen 13 en 17 uur. Dat zijn ongeveer alle kinderen die in de kleinste gemeente van Vlaanderen wonen. Op die manier blijkt nog eens dat de inwoners goed samenhangen. Vorige week bleek dat ook al toen de 83 inwoners samkwamen om samen te helpen met de herstelling van de oude kerkhofmuur. Eind dit jaar zullen de inwoners voor het eerst in achttien jaar ook opnieuw naar de stembus trekken na een haar in de boter bij het gemeentebestuur. (BVDH)