WhatsApp in kleinste gemeente van het land 05 mei 2018

Ook de kleinste gemeente van het land gaat aan de slag met Whats-App waarbij inwoners verdachte situaties en personen kunnen melden, waarna de politie kan optreden. Herstappe is klaar om met WhatsApp te starten, liet de bevoegde schepen Tanja Bellefroid (Herstappe 2000) weten. Opmerkelijk in een pocketdorp met bijna 90 inwoners, 30 huizen en 7 vierkantshoeven. Herstappe is een dorp met een lage en bijna te verwaarlozen criminaliteitsgraad. (LXB)