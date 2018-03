Van flik in Brussel naar wijkagent in kleinste gemeente 01 maart 2018

02u33 0 Herstappe De kleinste gemeente van het land heeft opnieuw een wijkagent. Dennis Haesevoets (31) uit Tongeren zal het aanspreekpunt van de 86 inwoners van Herstappe worden.

Dennis is al tien jaar inspecteur. Hij begon zijn carrière in Brussel, trok in 2010 naar het korps van zijn thuisstad en landt nu dus in Herstappe. "Het trekt me wel aan, die kleinste gemeente", vertelt hij. "Je staat er heel dicht bij de mensen. Ik wil de inwoners dan ook zo snel mogelijk leren kennen." En daar wil burgemeester Claudy Prosmans (Herstappe 2000) hem graag bij helpen. "Ik zal met Dennis de ronde in het dorp doen", klinkt het. "Ik zal hem in élk huishouden voorstellen. Zo is het ijs meteen gebroken en kunnen de Herstappenaren kennismaken met hun wijkagent."





Politie, uw vriend

Dennis koos er bewust voor om wijkagent te worden. "In een wijk ga je op een andere manier met mensen om", legt hij uit. "En in het kleine Herstappe is dat nog meer van toepassing. Het zijn net die persoonlijke contacten die me motiveren om de job extra goed in te vullen. De politie, uw vriend: dat wil ik in de praktijk brengen. Je laten zien op straat, de mensen laten weten bij wie ze terechtkunnen. En een goeie babbel doet ook al veel."





De criminaliteitscijfers voor Herstappe zijn overigens praktisch onbestaande. "Dat is al jaren zo", zegt Erik Vanherle, hoofd van de wijkdienst. "Vorig jaar was er welgeteld één inbraakpoging. We moeten al tot 2012 teruggaan voor een 'geslaagde inbraak'." Maar een wijkagent blijft wel nodig, vindt burgemeester Prosmans. "Hij kan bemiddelen bij ruzies of conflicten. En hij brengt blauw in het dorp. Het geeft een gevoel van veiligheid, ook al worden er weinig criminele feiten gepleegd." (LXB)