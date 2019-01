Nu schepen, en later eerste vrouw als burgemeester van Herstappe “Bij mij moet het vooruit, ik kan niet stilzitten” LXB

03 januari 2019

12u00 0 Herstappe Nieuwbakken burgemeester Leon Louwet, de kopman van de lijst Gemeentebelangen, gaat Herstappe besturen met twee schepenen. Een van hen is Marlutje Jackers (33) die voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. Met succes gezien ze verkozen werd. En ze wordt al meteen voor de leeuwen gegooid. Vanavond legt de oud- regentes land- en tuinbouw en zaakvoerster van een bedrijf dat aardappelen teelt voor frieten en chips de eed af als schepen. Ze neemt het ambt voor drie jaar op en daarna wordt ze voor de laatste drie jaar van de legislatuur burgemeester van de kleinste gemeente van het land. Ze zal de eerste vrouwelijke burgemeester sinds het ontstaan van Herstappe in 1830 zijn. “Het gaat snel”, bekende Marlutje die een ondernemend persoon is.

Vooruit

Dat laatste mag je letterlijk nemen. “Als ik een doel voor ogen heb, ga ik er helemaal voor. Ik wil vooruitgaan. Stilzitten past niet bij mij, ik steek graag de handen uit de mouwen. Ik heb ideeën om ons dorp nog beter te maken. Ik hoef ze niet in een schriftje bij te houden, ze zitten in m’n hoofd.” Aanvankelijk wilde ze niet in de politiek gaan vanwege te druk met haar zaak en gezin.

Politieke vader

Haar schoonvader Julien Robeyns (34 jaar lid van de gemeenteraad waarvan 4 jaar schepen) gaf de eerste aanzet. “Hij gaf me een doos met papieren van het OCMW met de vraag die op orde te brengen. Ik werd meteen tot secretaris gebombardeerd. Ik heb er drie weken een cursus boekhouding voor gevolgd. En ik heb die functie meer dan 10 jaar met plezier vervuld. Het was een leerrijke periode.” Een tweede aanzet was de beslissing van haar schoonvader om uit de politiek te stappen. “Marlutje, je moet me opvolgen! Hij liet me weten dat ik op plaats vijf van de lijst stond. Ik wist van niks! Ik heb ja gezegd omdat ik hou van uitdagingen. Ik voel dat in het dorp een nieuwe en frisse wind waait. De verjonging zet zich door in het bestuur”, liet de bezige bij horen.

Prioriteiten

Als schepen is ze bevoegd voor landbouw, mobiliteit, dierenwelzijn, ICT, innovatie en begraafplaats. “Het kerkhof moet beter verhard en onderhouden”, legde Marlutje uit. Nog zeven boeren zijn actief in Herstappe. “Het blijft een boerendorp met een landelijk karakter. Het aanpakken van het sluikverkeer is een prioriteit. Hier stellen we voor om de snelheid van vrachtwagens tot 20 per uur te beperken. We plannen zebrapaden. Op de Romeinse Kassei is een flitspaal nodig. We zitten met in het wild loslopende katten. Zo zijn op vier plekken al 18 gevangen. We moeten werk maken van sterilisatie. Op vlak van innovatie gaan we voor de vernieuwing van het gemeentehuis en reorganisatie van de administratie. Wat betreft het digitale willen we een eigen website”, aldus Marlute Jackers die pleit voor een nieuwe politieke cultuur in Herstappe. “We gaan voor méér overleg met de burgers en méér verdraagzaamheid? We beslissen in samenspraak”, besloot ze.