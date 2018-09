Nog waterkansje voor eenheidslijst in kleinste gemeente van het land 03 september 2018

Het gesprek van zowat de laatste kans om met een eenheidslijst verkiezingen in de kleinste gemeente van het land te voorkomen, liep niet zoals verwacht. Het is terug naar af, en de kans dat er alsnog een eenheidslijst kan gevormd worden, is nagenoeg onbestaande. Burgemeester Claudy Prosmans die juni dit jaar door een ernstig meningsverschil uit Gemeentebelangen stapte, ging niet akkoord met het voorstel van z'n vroegere partijgenoten om straks drie jaar schepen te worden. "Ikwil zes jaar", liet hij verstaan. "En ik vraag voor Mariëlla (Crete, OCMW- voorzitter) een schepenambt."





Eisen die voor Leon Lowet, lijsttrekker en kandidaat burgemeester van Gemeentebelangen, buiten alle proporties zijn. "De achterban kan zich hierin niet vinden. Te hoge eisen! Het gesprek met Claudy duurde drie uur. Ik had al na vijf minuten niet het gevoel dat een akkoord over een eenheidslijst mogelijk was." Prosmans erkent dat tussen hem en z'n voormalige partijgenoten sprake is van een breuk. "Zes jaar schepen zijn, gunnen ze me niet. En ik heb het moelijk dat ze Mariëlla buiten spel zetten. Ze krijgt niet wat ze verdient: een schepenambt! Ze heeft de voorbije zes jaar laten zien dat ze goed werk geleverd heeft."





Toch is de deur tussen beiden kennelijk nog niet helemaal dichtgeslagen. "We willen verkiezingen vermijden", zegt Prosmans. Ook Leon Lowet wil dat. "We hebben nog veertien dagen. Ik ga er alles aan doen om een eenheidslijst klaar te krijgen zodat de rust in het dorp terug kan keren." (LXB)