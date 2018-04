Koster wordt politicus in kleinste gemeente van het land 17 april 2018

02u44 0 Herstappe Lode Cloes (26) legde gisterenavond de eed af. Drie keer werd hij gepolst voor een zitje in de gemeenteraad van de kleinste gemeente van het land. Titularis Leen Vanwetswinkel vertrok uit Herstappe en haar opvolgster Bea Prosmans kan niet zetelen. Lode Cloes, tweede opvolger op de lijst Herstappe 2000, kreeg de kans.

Hij is koster en secretaris van de kerkfabriek, herstelt mee de straten en doet mee aan de schoonmaak van het dorp in de lente en herfst. Hij zit in de OCMW-raad en is nu gemeenteraadslid. "Als je hier aan politiek doet moet je geen rekening houden met andere partijen. Herstappe is één familie", vulde hij aan.





Eigenheid

"Ik luister naar de mensen. Hier is het niet hard tegen hard maar gemoedelijk", stelde Lode. "Ik zet me in voor het heil van Herstappe. " Waar liggen de Herstappenaren wakker van? "Het behoud van de eigenheid van hun dorp. Hier leeft het Herstappegevoel. We hangen aan elkaar, en solidariteit is een hoog goed. We zijn een dorpje op de boerenbuiten." Moet Herstappe groeien of een dorpje blijven? "De mensen willen geen dorp van honderden inwoners", zei Lode. Het dorpje behouden zoals het is? "Dat leeft sterk bij de mensen maar Herstappe mag ook niet doods worden. Het sluipverkeer is een probleem. Herstel van de kerkhofmuur is wenselijk. Veel fietsers en wandelaars ontdekken de gemeente. Een website met de bezienswaardigheden zou geen overbodige luxe zijn", besloot Lode Cloes. (LXB)