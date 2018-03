Kleinste gemeente heeft nu ook B&B VAN SINT-TRUIDEN NAAR HERSTAPPE OM DROOM WAAR TE MAKEN XAVIER LENAERS

02u48 0 Herstappe Een café is er niet meer, maar je kan er nu wel overnachten. Stefan Houben (49) en Lies Ceuleers (48) verhuisden van Sint-Truiden naar Herstappe om B&B Haspenhoeve te openen. Het was wel aanpassen: Herstappe telt in totaal 85 inwoners.

De voorbije vijf jaar reden de twee overal rond in Haspengouw op zoek naar een geschikt pand voor een toeristisch logies. Ze vonden maar niet wat ze zochten, tot ze als bij toeval in Herstappe terechtkwamen. "We stonden aan een mooie oude vierkantshoeve, het was liefde op het eerste gezicht", zegt Stefan Houben, die kok is in bijberoep en samen met z'n vrouw als traiteur maaltijden aan huis brengt. "Het voelde meteen goed. De hoeve met een binnenkoer, een grote poort en een erf, het is helemaal af. Oké, we gaan later nog wel onze stempel op de inrichting drukken, maar dat is nu nog niet aan de orde. We zijn pas ingetrokken. De hoeve heeft een ziel en is tijdloos. Bovendien ligt ze in de kleinste gemeente van het land. Dat trok ons mee over de streep. Maar wat ook de doorslag gaf om naar hier te komen, is dat het een bestaande B&B is. De vorige uitbater is met haar zaak gestopt en de B&B stond hierdoor wel enige tijd leeg. We geven nu de zaak met zes kamers, refter, keuken, feestzaal en vergaderruimte een tweede leven", zeggen Stefan en lies trots. "Ook de vraagprijs viel goed mee, en het paste heel goed in ons budget. En daarbij, we kunnen de uitbating van de Haspenhoeve nog goed combineren met ons hoofdberoep. We zullen tot nader orde allebei blijven werken, we moeten uiteraard nog zien wat de toekomst voor ons in petto heeft", zegt Lies.





Geen stadsmensen

Om hun droom waar te maken, moesten ze Sint-Truiden verlaten. "Het was niet moeilijk om de knoop door te hakken. Hoewel we in een stad woonden, zijn we geen echte stadsmensen", zegt het koppel. "In Sint-Truiden woonden we in het begijnhof, kleinschalig, het is daar een oase van rust en stilte, precies zoals we het wilden. Maar gelukkig vinden we dat hier ook terug. Bovendien zijn de mensen open en vriendelijk. We moeten hen nog beter leren kennen, maar we zijn nu al overtuigd. Eén zaak is nu al duidelijk: we voelen ons thuis in Herstappe", besluiten Stefan en Lies. Voorlopig is de B&B Haspenhoeve enkel in de weekends en tijdens de vakanties geopend. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.haspenhoeve.be.