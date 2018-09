Inwoners niet naar stembus? Burgemeester mogelijk terug bij Gemeentebelangen 01 september 2018

02u35 0 Herstappe De kans dat de Herstappenaars toch niet naar de stembus moeten, is sterk toegenomen. "De tijd bracht raad", vertelt burgemeester Claudy Prosmans. Hij overweegt om terug te keren naar Gemeentebelangen en drie jaar schepen te worden.

In juni dit jaar was de kans dat de 73 kiesgerechtigde Herstappenaars op 14 oktober niet zouden moeten stemmen, nog heel klein. Een eenheidslijst leek een 'mission impossible'. Er was binnen Gemeentebelangen een ernstig meningsverschil gerezen. Dat kende een hoogtepunt toen burgemeester Claudy Prosmans uit de partij stapte. Hij ging als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Raadslid Lode Cloes volgde hem. We zijn drie maanden verder en het tij is aan het keren.





Achter de schermen werd en wordt gepraat. Oud-burgemeester en raadslid Serge Louwet maakte de opening. Hij stelde voor om Claudy Prosmans terug op te vissen. Hij zou voor een periode van drie jaar schepen mogen worden. "Daar is een akkoord over", reageert Leon Lowet, 24 jaar raadslid waarvan 20 als schepen. Hij werd voorgesteld als kopman en kandidaat-burgemeester, en is volop bezig met het samenstellen van de lijst Gemeentebelangen. "Ik engageer me, samen met anderen in de partij, om iedereen aan te spreken en mee te werken aan zo'n eenheidslijst. Verkiezingen zijn geen optie. We moeten uit de impasse geraken, maar hiervoor moet iedereen water bij de wijn doen."





Het aanbod van een schepenambt aan Prosmans kan het ijs breken. "Ik ben het voorstel genegen", zegt hij. "Alleen, er moet nog gesproken worden over Mariëlla (Creten, OCMW-voorzitter, red.). Welke rol kan zij spelen in het nieuwe bestuur?", werpt hij op. Leon Lowet heeft al zeven namen op papier. Zoveel zetels telt de gemeenteraad. "Er kan nog geschoven worden", stelt Lowet die kandiaat-burgemeester is om 'terug rust te brengen'. "Ik ga volgend jaar met pensioen op mijn werk, ik heb dan meer vije tijd om me voor de gemeente in te zetten." Het staat wel al vast dat schepen Julien Robeyns en Lode Cloes niet meer opkomen. (LXB)