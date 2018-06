Herstappe na 18 jaar weer naar stembus EENHEIDSLIJST SPAT UITEEN NA TUMULTUEUZE GEMEENTERAAD XAVIER LENAERS

20 juni 2018

02u52 0 Herstappe Twaalf en zes jaar geleden moesten de inwoners van de kleinste gemeente van het land niet naar de stembus. Na een turbulente gemeenteraad lijkt dat nu onvermijdelijk. De eenheidslijst Gemeentebelangen is zo goed als begraven. Burgemeester Claudy Prosmans zetelt voortaan als

onafhankelijke maar blijft burgemeester.

De emmer van burgemeester Claudy Prosmans zat maandagavond duidelijk overvol. Na de turbulente gemeenteraad, die na een half uur naadloos overging in een even turbulente partijvergadering, schreeuwde hij het uit. "Ik ben het beu de gebeten hond te zijn", verwees hij naar het spervuur van kritische vragen. "Ik zat 24 jaar met heel mijn hart bij de de partij. Doe het nu maar zelf." Daarmee verwijst Prosmans de eenheidslijst naar de prullenmand. "Met modder gooien, is er ver over", hamerde hij zijn boodschap er nog eens stevig in.





Anonieme brief

Schepen Julien Robeyns schoot daarop in z'n wiek. "Wie is er begonnen?", foeterde hij. "De burgemeester heeft mijn naam door het slijk gehaald toen hij zei dat ik als schepen weinig presteer. Ik betwist dat en ik eis exuses, anders leg ik klacht neer."





De burgemeester weigerde zich te excuseren: "Dat heb ik nooit gezegd, laat staan bedoeld."





Ook oud- burgemeester en raadslid Serge Louwet spaarde de burgervader niet. "Hij verkondigt dat de oude garde moet opkrassen en plaats maken voor jongeren", aldus Louwet. "Maar Herstappe heeft een oude bevolking en die moet worden vertegenwoordigd. Een evenwichtige mix van jong en oud is nodig."





De burgemeester bleef urenlang bestookt worden met vragen. De frustratie over z'n optreden sluimerde blijkbaar al lang. Dat bleek ook uit de anonieme brief waarin de schrijver acht Herstappenaren aanklaagt voor domiciliefraude.





"De burgemeester heeft de wijkagent laten weten bij wie hij moest gaan controleren op aanwijzigingen voor fraude", vertelt raadslid Leon Lowet. "Zo geef je hem natuurlijk de pap in de mond."





Geen verzoening mogelijk

"De wijkagent zal bij elk gezin langsgaan", aldus Prosmans. "Ik heb de ouderen onder hen persoonlijk verwittigd dat een onderzoek er zit aan te komen, zodat ze niet te hard zouden schrikken."





Kortom, de wrevel is enorm binnen Gemeentebelangen en bij de aanhang. Een oplossing, laat staan een verzoening, lijkt nog weing kans op slagen te hebben.





Ook Lode Cloes, die pas drie maanden in de gemeenteraad zit, wordt onafhankelijke en komt niet op bij de verkiezingen (zie kader).