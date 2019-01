Ex-voorzitter van gemeenteraad

wil terug een vrolijk Herstappe LXB

04 januari 2019

12u00 0 Herstappe Ook in de kleinste gemeente van het land werd met de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging het startschot gegeven om Herstappe de komende zes jaar te besturen. Serge Louwet, 20 jaar burgemeester geweest, wordt schepen. Hij krijgt het gezelschap van Marlutje Jackers. Dragan Markovic, oud- secretaris in Herstappe en nu met pensioen, werd tot voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) beëdigd. Hij is de derde schepen in het college. Burgemeester Leon Lowet werd al bij de gouverneur ingezworen. Zes raadsleden - vier van de lijst Gemeentebelangen en drie van Herstappe plus van uittredend burgemeester Claudy Prosmans - legden de eed af en zwoeren de verplichtingen in hun mandaat trouw na te komen.

Terug een vrolijk dorp

De gemeenteraad nam afscheid van Lode Cloes, die voorzitter was van de raad en nu opgevolgd wordt door Dragan Markovic. Hij kreeg lof toegezwaaid van Marlutje. “Lode heeft ons met raad en daad bijgestaan om de gemeenteraad in goeie banen te leiden”, aldus de schepen. “Hij heeft dat professioneel gedaan. Hij bracht de papierenwinkel op orde. Hiervoor dank uit het diepste van ons hart.” Lode verlaat met pijn in het hart de politiek maar hij gaf nog een statement mee aan de raadsleden en het aanwezige publiek. “Ik hoop dat Herstappe terug het dorp mag worden zoals ik het in m’n jeugd heb gekend”, liet hij horen. “Dat de gemeenteraden soepel mogen verlopen. Dat er geen ruzie wordt gemaakt. Dat Herstappe terug een vrolijk dorp wordt waar men niet op z’n woorden moet letten”, besloot hij.

Verdienstelijk

Burgemeester Leon Lowet had nog presentjes mee om twee voor de gemeente verdienstelijke personen te bedanken. Lode Cloes kreeg een cadeau voor z’n administratief werk. Hij verlaat niet enkel de politiek maar trekt juni dit jaar ook weg uit Herstappe. Hij gaat huwen. Ook Julien Robeyns, 34 jaar in de gemeenteraad en 4 jaar schepen, kreeg een geschenk voor z’n inzet in de gemeente. Hij verlaat ook de politiek.