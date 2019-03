Een op vier inwoners doet mee

aan lentepoets in Herstappe

LXB

26 maart 2019

12u00 0

Ook Herstappe, toch de kleinste gemeente van het land, deed mee aan de jaarlijkse lentepoets. De opkomst om het pocketdorp proper te houden en het zwerfvuil op te ruimen, was naar verhouding groot. Wel, 24 personen (bijna een op de vier inwoners) namen deel aan de operatie schoonmaak. Onder hen waren 6 kinderen of zowat de helft van het aantal kinderen en jongeren in Herstappe. Ze trokken met goed zichtbare hesjes en een kruiwagen door het dorp. De kids hebben het zwerfvuil opgeraapt. De volwassenen hebben bomen gesnoeid, bloembakken opgeruimd en straten geborsteld. Herstappe is weer spic en span. Na afloop van de ronde door het dorpje aan de taalgrens werden de deelnemers aan de lenteschoonmaak getrakteerd op taart.