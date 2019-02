Een maand uit de politiek en nu alweer schepen in Herstappe LXB

14 februari 2019

12u00 0 Herstappe Een kleine maand moest Tania Bellefroid (36) uit Herstappe langs de zijlijn toekijken hoe het de politiek in haar dorp verging. Ze kwam tijdens de afgelopen verkiezingen welgeteld een stem te kort om opnieuw verkozen te geraken in de gemeenteraad. Oud-burgemeester Serge Louwet zet nu een stap opzij, waardoor Bellefroid alsnog aan haar derde termijn als schepen kan beginnen.

Het schepencollege telt nu twee vrouwen: Tania Bellefroid en Marlutje Jackers die binnen enkele jaren burgemeester Leon Lowet zal opvolgen. Ze zal de eerste vrouwelijke burgemeester in Herstappe zijn. “Twaalf jaar geleden kwam toenmalig burgemeester Serge Lowet een vrouw te kort in zijn college”, herinnert Bellefroid zich. “Leon Lowet en hij hebben me toen overtuigd om aan politiek te doen.”

Digitaal

Tania was destijds 24 jaar en de eerste politica van de jongere generatie in Herstappe. Maar ik werd goed opgevangen en begeleid.” Nu kan ze na 12 jaar als schepen, terugvallen op veel ervaring. “Ik heb veel geleerd en een netwerk opgebouwd. Ik ben eerder voorzichtig, denk twee keer na en ga dan pas over tot actie.” De voorbije twee legislaturen heeft ze Herstappe zien veranderen. “Vroeger werd Herstappe een tweede Bokrijk genoemd, waar de tijd bleef stilstaan”, zegt Bellefroid. “Dat is voorbij. Herstappe toont zich aan de buitenwereld. We zijn mee met de tijd. Herstappe gaat gestaag digitaal. We beschikken over een laptop en pc. Vroeger werden de beslissingen aan de keukentafel genomen. Nu doen we dat samen in het college en in de gemeenteraad. Samen maken we Herstappe beter.”

Jeugd

Nu Tania voor de derde keer op rij schepen is, gaat ze er volop voor. Sport, cultuur, toerisme en jeugd blijven zoals de twee vorige legislaturen in de portefeuille van Tania zitten. Enkel openbare werken is als een nieuwe bevoegdheid aan haar toevertrouwd. “Voor de kinderen wordt gedacht aan speelpleinwerking en meer activiteiten voor de jeugd”, laat Tania als denkpiste horen. Tania weet op dat vlak van wanten, aangezien ze mede-organisator van het feest Jan Zonder Vrees was. Vooral de wandeling met Halloween lokte enkele duizenden bezoekers en zette Herstappe op de kaart.