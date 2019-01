Burgemeester pleit voor

eenheid in Herstappe LXB

28 januari 2019

12u00 0 Herstappe Praktisch héél het dorp was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie in Herstappe, de kleinste gemeente van het land. Voor Leon Lowet was het de eerste als nieuwe burgemeester van de taalgrensgemeente bij Tongeren. Hij klom op een verhoog en hield vanachter de toog in het zaaltje van de gemeente een toespraak. Hierin riep hij op tot eenheid in het dorp. “De gemeenteraad is geïnstalleerd, we kunnen starten met het bestuur maar na de verkiezingen raakte Herstappe verdeeld”, aldus Leon Lowet.

Eenheid

Hetgeen bij vroegere verkiezingen ook al het geval was. “Veelal duurt het jaren vooraleer de eenheid is hersteld. Hopelijk keer de eenheid al sneller terug. Hiervoor moet iedereen water bij de wijn doen. Ik vraag gewoon respect voor de ander. Gewoon goeie dag zeggen tegen elkaar, helpt. Het kost niks!” De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om enkele punten uit het beleid dat de partij Gemeentebelangen )- met 4 zetels tegen 3 voor de lijst Herstappe Plus - gaat voeren toe te lichten. “We gaan voor een bushokje en extra parkeerruimte”, deelde hij mee. “Voortaan zullen alle inwoners tijdig op de hoogte worden gebracht van wat besproken wordt op de gemeenteraden.”

Gemeentehuis

De nieuwe bestuursploeg wil werk maken van de renovatie van het gemeentehuis. “Er moet geverfd en behangen worden”, wist Leon Lowet te vertellen. “Een nieuwe vloer is nodig. Deuren moeten hersteld worden. De renovatie is een vorm van teambuilding. We gaan veel samen doen. We steken de handen uit de mouwen”, aldus nog de burgemeester die drie personen in de bloemen zette; Julien Robeyns voor z’n inzet in de gemeente. Hij zetelde 34 jaar in de gemeenteraad waarvan de voorbije 4 jaar als schepen. Lode Cloes leidde voortreffelijk de gemeenteraad maar hij stapt uit de politiek. Ook Jules Roelands werd bedankt voor z’n inzet in het dorp. En tot slot kreeg Marlutje Jackers een cadeau voor haar belangeloze inzet als secretaris in het OCMW van Herstappe.