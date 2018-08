Amper 85 inwoners, maar al vierde huwelijk in vier jaar STEFANIE (27) TROUWT IN KLEINSTE GEMEENTE VAN HET LAND XAVIER LENAERS

27 augustus 2018

02u37 0 Herstappe In Herstappe, dat amper 85 inwoners telt, vond zaterdag het vierde huwelijk in vier jaar plaats. Speciaal voor de gelegenheid werd de oude stal van de Haspenhoeve omgevormd tot trouwzaal. "Ik ben hier geboren en getogen. Het maakt ons huwelijk af", zegt de kersverse bruid Stefanie.

De eerste 18 jaar van haar leven bracht Stefanie Renard (27) door op de Haspenhoeve in de kleinste gemeente van het land. Zaterdag keerde ze terug. Niet voor een beleefdheidsbezoek maar om voor de wet en de kerk te trouwen met Gert-Jan Debrus, haar grote liefde uit Tongeren. Vooral voor Stefanie was de trouw emotioneel. "Ik had nooit gedacht dat het kon om hier te trouwen", zegt ze.





Tot schepen Tanja Bellefroid de hoeve (nu B&B Haspenhoeve) voorstelde als trouwlocatie. "Ik moest niet lang nadenken", zegt Stefanie. Haar opa is ere-burgemeester van het dorp en haar mama Nicole Peumans zetelt in de gemeenteraad. "Het voelde meteen goed. Ik ben hier geboren en getogen. Het maakt ons huwelijk af."





Haspenhoeve

Speciaal voor de gelegenheid werd de oude stal (nu de plek waar de B&B-gasten ontbijten) omgevormd tot trouwzaal. Hiervoor gaf de gemeente uitzonderlijk de toestemming. "Hij ligt ligt er picobello bij", vertelt Stefan Houben die met z'n vrouw B&B Haspenhoeve runt. "Het is een orginele locatie om te trouwen. Het dorp fleurt op. De rode loper hebben we op de koer uitgerold."





Huwelijken zijn de laatste jaren geen uitzondering. "Ik ben 4 jaar burgemeester", zegt Claudy Prosmans. "Het huwelijk van Stefanie en Gert-Jan is het vierde in de voorbije vier jaar. Elk jaar een trouw. Volgend jaar is het de beurt aan Lode (Cloes, koster en gemeenteraadslid) die met Eline gaat trouwen." Van de vorige burgemeester Serge Louwet die 20 jaar lang de sjerp droeg, vernemen we dat het uitzonderlijk is. "Ik heb er vier getrouwd in de 20 jaar dat ik burgemeester was", zegt hij. Julien Robeyns mocht als schepen voor het eerst een huwelijk voltrekken. "Ik was nu aan de beurt in het college", zegt hij. Claudy Prosmans mocht schepen Tanja huwen en de laatste voltrok de trouw van Julie, de dochter van de burgemeester.





Poetsbeurt

Na het wettelijk huwelijk stapten bruid en bruidegom in een oldtimer auto naar de kerk die speciaal naar aanleiding van de trouw een grondige poetsbeurt kreeg. "Wel 20 mensen uit het dorp hielpen de vloer schrobben", aldus Lode Cloes. "Het koper werd opgepoetst, stoelen afgestoft en spinnewebben weggehaald. De kerkdeur werd geverfd. De oude kerkmuur, die al langer op de agenda stond voor herstel, werd door het huwelijk versneld afgebroken, heropgebouwd en met smeedwerk versierd." Toen het paar de kerk verliet, moest het door een erehaag van brandweerlieden Gert-Jan is namelijk vrijwilliger bij de brandweer van Tongeren. En buiten werden naar aloude traditie strobalen in brand gestoken, volgens de overlevering om de boze geesten te verjagen.