24 jaar gewacht op titel

van ere-burgemeester LXB

04 januari 2019

12u00 0

Het nieuw gemeentebestuur reikte in de marge van de installatie en eedaflegging van raadsleden en schepenen drie titels uit: twee voor ere- schepen en een voor ere-burgemeester! Albert Renard (88) kreeg de titel omdat hij onafgebroken 18 jaar de tricolore sjerp in de kleinste gemeente van het land gedragen heeft. “Beter laat dan nooit”, reageerde de oud-burgemeester. “Toen ik 1994 geen burgemeester meer was, werd ik voorgedragen voor de titel van ere-burgemeester.” En 24 jaar later krijgt hij alsnog de erkenning.

Ere-schepenen

Gewezen schepen Francis Renard (geen familie van Albert) en huidig burgemeester Leon Lowet mogen voortaan de titel van ere-schepen dragen. Francis Renard (66) was zonder onderbreking 22 jaar lang schepen in Herstappe. Leon Lowet (60) zetelt al 24 jaar in de gemeenteraad waarvan 20 jaar als schepen.