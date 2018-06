"Waar is vrolijke dorp gebleven?" LODE CLOES: 20 juni 2018

Ook Lode Cloes trok na afloop van de gemeenteraad z'n conclusies. Hij is drie maanden raadslidlid maar stapt uit de partij om als onafhankelijke te zetelen. Hij las een emotionele brief voor waarin hij zich afvraagt waar het lachende en vrolijke dorp is. "Wat hier gebeurt, geeft me een wrang gevoel. Ik wil daar vanaf! De zware discussies maken me boos. Ik ben droevig om te zien wat er van Herstappe is geworden", zei hij met een zucht.





Volgens de geëngeerde jongeman, die zich al jaren belangeloos inzet voor z'n dorp, verdient iedereen in Herstappe een stem. "Waarom krampachtig vasthouden aan de postjes? Dat is geen uiting van democratie", wierp hij nog op. "Verjonging is een moeilijk proces. Alle kennis van boord gooien is niet goed. Er moet een gezonde mix zijn." Cloes is zwaar ontgoocheld en doet niet mee aan de verkiezingen op 14 oktober. (LXB)