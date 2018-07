"Uit liefde voor ons dorp" INWONERS HELPEN BIJ HERSTELLING OUDE KERKHOFMUUR XAVIER LENAERS

13 juli 2018

02u46 0 Herstappe Ook al is Herstappe de kleinste gemeente van het land, haar 83 inwoners doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het dorp er mooi bij ligt. Dat gebeurt ook nu weer bij de afbraak en het herstel van de oude kerkhofmuur. "Ons gratis en belangeloos inzetten: daarvoor zijn we gekend en we hebben dat voor elkaar over."

Als er gewerkt moet worden, gaan Herstappenaren zeker niet aan de kant staan. Integendeel, ze bieden zich spontaan. "Het is het handelsmerk van ons dorp", zegt burgemeester Claudy Prosmans. "Ze doen het uit liefde voor het dorp." Door omstandigheden buiten zijn wil om kan hij dit keer geen hand toesteken aan de afbraak en het herstel van de oude kerkhofmuur. In het verleden heeft hij wel z'n steentje bijgedragen voor een veilig, net en aantrekkelijk dorp. "We kennen momenteel wat spanningen in het dorp maar dat komt wel goed. Het is toch chique wat ze doen!"





Eendracht maakt macht! Dat is al gebleken toen burgers en politici uit het dorp in het verleden wegeniswerken uitvoerden, riolering legden of het zwerfvuil in het dorp opruimden. De samenwerking is niet minder nu de kerkhofmuur hersteld wordt. Sinds zondag steken Herstappenaren elke avond met uitzondering van dinsdag toen de Rode Duivels tegen Les Bleus voetbalden de handen uit de mouwen om de 149 jaar oude muur af te breken. Jurgen Haesen, die 8 jaar in Herstape woont, bood zich voor het eerst aan om te helpen. "Plezant om met dorpsgenoten de gemeente op te smukken", zegt hij.





Goedkoper

Onder het motto wat we zelf doen, doen we beter (en goekoper) gaan Herstappenaren aan de slag. Ze krijgen bijstand van schepenen en raadsleden. Raadslid Serge Louwet en schepen Julien Robeyns komen elk met een bulldozer naar de werken gereden. "We doen het ook om geld uit te sparen", zegt Lowet.





Bakstenen

Raadslid Lode Cloes, voorzitter van de gemeenteraad en koster in het dorp, brengt z'n vriendin mee om te helpen. "We moeten palletten met bakstenen verplaatsen en grond afvoeren", zegt Robeyns. "We hadden een budget van 23.000 euro voorzien maar door het grotendeels zelf te doen sparen we zowat de helft uit. Het terug opmetsen van de muur doet een firma", aldus de schepen. "Het herstel van de muur dringt", zegt schepen Tanja Bellefroid. "De muur stond bol en bakstenen brokkelden af." De nog bruikbare bakstenen die manueel schoon worden gekapt, dienen om een nieuwe muur recht te zetten die verstevigd wordt met een extra muur van betonblokken. Wat de werken doet versnellen is het huwelijk van de kleindochter van de vroegere burgemeester Albert Renard. "Een huwelijk, en dan de kerkhofmuur er vervallen bij laten staan, is niet goed", horen we bij de hulpvaardige Herstappenaren.





