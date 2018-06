Woensdag afscheid van Frakke Michiels 23 juni 2018

In zijn woning in Herselt is donderdag Frans 'Frakke' Michiels overleden. De man zou vandaag 64 jaar zijn geworden.





Frans Michiels was een zeer gekend en gewaardeerd inwoner van Herselt. Hij baatte 25 jaar lang café Den Hertog uit. Frans was ook steunend lid van het Blaubergs Fanfareorkest en sponsor van de Potskes VC Westerlo. De uitvaartplechtigheid voor Frakke vindt op woensdag 27 juni om 10 uur plaats in de parochiekerk van Sint-Servaas aan Dorp in Herselt. (JVN)