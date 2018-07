Willy en Eveline zijn 60 jaar getrouwd 31 juli 2018

Willy Torfs (84) en Eveline van den Bogaard (82) vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel heeft samen twee zonen en één kleinzoon. Ze leerden elkaar kennen in het café van Evelines tante in Geel. Eveline kwam er af en toe een handje helpen. Willy heeft altijd een Mercedes-garage uitgebaat in Herselt, Eveline was er bediende op het bureau. Als ze in juli een week verlof namen, trokken ze af en toe naar Frankrijk om er naar de Tour de France te gaan kijken. Daarnaast is Willy fan van KVC Westerlo. Hij volgt de wedstrijden van de club op televisie en gaat soms ook in 't Kuipje kijken. Eveline was vanaf haar pensioen nog enkele jaren lid van een dansgroep.





