Westerlosesteenweg sneller dan verwacht weer open 09 februari 2018

Vanaf vandaag is de Westerlosesteenweg (N19) tijdelijk weer opengesteld voor doorgaand verkeer in beide richtingen. De renovatie van de riolering verloopt vlotter dan verwacht, waardoor de werken maar één week in plaats van drie weken in beslag hebben genomen. Hierdoor zijn ook de verkeerslichten op het kruispunt van de Berglaan met de Diestsebaan niet langer nodig.





Vanaf 1 maart wordt er op de Westerlosesteenweg éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Diestsebaan tot aan de Provinciebaan. Er wordt een omleiding ingesteld van Herselt-centrum tot de Westerlosesteenweg via Blaubergestesteenweg en Diestsebaan. Fietsers kunnen te allen tijde langs de Westerlosesteenweg rijden. (WDH)