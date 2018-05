Westerlosesteenweg in beide richtingen afgesloten vanaf 18 juni 30 mei 2018

Aannemer Laeremans Superbeton heeft de opgelopen achterstand bij de rioleringswerken van de Westerlosesteenweg kunnen goedmaken. Vanaf 18 juni gaat de aannemer van start met de realisatie van zes doorsteken door het wegdek en het plaatsen van aansluitende putten aan de noordelijke kant. Voor deze werken wordt de Westerlosesteenweg in beide richtingen afgesloten. Het fietspad aan de zuidelijke kant zal tegen dan afgewerkt zijn en opengesteld worden.





De aannemer zal trachten om de Westerlosesteenweg tijdens het bouwverlof opnieuw open te stellen in één richting zoals momenteel het geval is, maar momenteel is daarover nog geen uitsluitsel. Na het bouwverlof wordt de riolering aan de noordelijke kant aangelegd. (WDH)