Westerlosesteenweg 3 weken afgesloten 02 februari 2018

Momenteel is Aquafin aan de slag in de Kaaistraat om een nieuwe riolering aan te leggen. Vanaf maandag 5 februari is de Westerlosesteenweg (N19) aan de beurt. De straat zal gedurende 3 weken afgesloten worden. Er dient een lokale omleiding gevolgd te worden zowel door autobestuurders als fietsers in beide richtingen langs de Diestsebaan en Berglaan.





Vanaf maart wordt er op de N19 éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Diestsebaan tot aan de Provinciebaan. Er wordt een omleiding ingesteld via de Blaubergestesteenweg (N212) en Diestsebaan. Fietsers kunnen te allen tijde langs de Westerlosesteenweg rijden.





Vanaf april zal de N19 opnieuw in beide richtingen afgesloten worden tot aan het einde der werken (najaar 2018). De hogervermelde omleiding zal dan in beide richtingen van toepassing zijn. (WDH)