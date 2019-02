Werkgroep rond duurzaamheid en klimaat gaat bestuur adviseren Wouter Demuynck

27 februari 2019

23u52 0 Herselt Op de gemeenteraad van maandagavond werd de oprichting van de ‘werkgroep duurzaamheid/klimaat’ goedgekeurd. Die werkgroep moet het bestuur adviseren bij het klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Elke fractie in de gemeenteraad zal een vertegenwoordiger in de werkgroep aan de slag laten gaan. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een participatiemoment voorzien waarop de werkgroep met de burgers ideeën uitwisselt over een duurzaam Herselt. Oppositiepartij Groen juicht het idee alvast toe.

“Het spreekt voor zich dat we tevreden zijn met dit initiatief”, klinkt het bij de partij. “Voor ons heeft deze werkgroep een duidelijk doel: nagaan hoe groot de inspanningen zijn die we moeten doen en binnen welke termijn, vaststellen waar we nu staan en voorstellen uitwerken die ons de komende jaren dichter brengen bij het uiteindelijke streefdoel om van Herselt een klimaatneutrale gemeente te maken.”

