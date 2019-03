Vrouwendag in de Mixx: markt, workshops, boekenverkoop en nog veel meer Wouter Demuynck

08 maart 2019

19u33 0 Herselt In vrijetijdscentrum De Mixx in Herselt staat zaterdag alles in het teken van vrouwen naar aanleiding van de internationale vrouwendag. De cultuurdienst organiseert dan weer allerlei activiteiten.

Een markt, optredens, wellness, workshops, lezingen, repair café, boekenverkoop, ruiltafel en terrassen met hapjes en drankjes: activiteiten genoeg in de Mixx tussen 13 en 18 uur.

Wie tweedehands kleding wil verkopen op de tweedehands kledingshop, kan zaterdag tussen 10 en 12 uur nog kleding binnenbrengen in zaal ‘Romsel’. Per persoon mogen er 10 stuks binnengebracht worden. Er wordt enkel merkkleding aanvaard, netjes gewassen en gestreken. In elk stuk dat je binnenbrengt, kleef je een etiket met daarop je naam, de prijs en de maat. Hanteer ronde prijzen tot maximum 40 euro. Je brengt ook zelf je eigen kapstokken mee. Je mag je kleding en de uitbetaling van je verkochte kleding komen ophalen in zaal ‘Romsel’ vanaf 17.30 uur.

Een afspraak voor wellness en de workshop ‘Geschenken inpakken’ maak je vooraf via cultuur@herselt.be of 014/53.90.57. Om iedereen de kans te geven van dit gratis aanbod te genieten, kan je maar voor één activiteit een afspraak maken.