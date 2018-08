Vrachtwagen in gracht gekanteld 30 augustus 2018

02u38 0

Aan de Oude Baan in Herselt is dinsdagnamiddag een vrachtwagen in de gracht belandt. Het ongeval gebeurde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger. Om de vrachtwagen te kunnen takelen, moest de gracht worden leeggepompt. De vrachtwagenchauffeur liep lichte verwondingen op. (JVN)