VIDEO. Uitslaande brand legt hoeve zus Sven Nys in de as Kristof Baelus

02 maart 2019

16u11 0 Herselt Zaterdagvoormiddag omstreeks 11.20 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een woningbrand op Achter de Wereld in Herselt. Een gedeelte van de oude hoeve, eigendom van de zus van Sven Nys, werd volledig verwoest. De brandweer kwam massaal ter plaatse maar kon het horecagedeelte niet meer redden.

Voor het blussen van de woningbrand kwamen de hulpdiensten van onder andere zone Kempen post Herenthout, Grobbendonk, Westerlo ter plaatse. Ook brandweer zone Oost-Vlaams-Brabant was aanwezig, brandweer zone Kempen post Mol was aanwezig met een kledingcontainer.

Urenlang hebben de brandweermannen het vuur proberen te bedwingen door het vuur langs beide kanten te bestrijden, maar het mocht niet baten.

“Op weg naar de interventie kreeg ik te horen dat het om een uitslaande woningbrand ging”, zegt kapitein Luc Leysen. “We hebben er alles aan gedaan om het woongedeelte zo veel mogelijk te vrijwaren, het horecagedeelte is spijtig genoeg totaal verwoest.”

Doordat de hoeve ‘Agter de Weyreldt’ vrij afgelegen ligt waren er niet voldoende waterpunten bereikbaar om zo’n grote brand te blussen. Hierdoor zijn er ook enkele extra tankwagens ingezet om de brandweermannen van voldoende water te kunnen voorzien.

Het woongedeelte kon vrij goed gevrijwaard blijven, al heeft een stuk van het dak wel veel schade opgelopen waardoor het tijdelijk onbewoonbaar zal zijn. Eigenares Britt Nys kon niets ondernemen en zag vanop een afstand haar hoeve in vlammen opgaan.

“Ik ben net met de brandweer de schade gaan bekijken en met de eigenares van het gebouw gaan praten. We zullen goede afspraken maken over wat de gemeente voor haar kan betekenen”, zegt Peter Keymeulen, burgemeester van Herselt. “We zullen alvast zorgen dat de bewoners zo snel mogelijk een nieuwe, voorlopige huisvesting hebben.”

Bij het ongeval vielen geen slachtoffers, toen de brand ontstond was de eigenares en de uitbater van de horecazaak aanwezig in het gebouw.

Tijdens de brand was het verkeer in de straat in beide richtingen urenlang afgesloten om de brandweer da kans te geven van op verschillende aftappunten in de buurt water te gebruiken om de bluswerken te kunnen uitvoeren.

“Hoe de brand is kunnen ontstaan is momenteel niet duidelijk, toen we hier aankwamen sloegen de vlammen al uit het dak van de hoeve”, klinkt het bij kapitein Luc Leysen. “Er zal onderzocht moeten worden waar de brand precies is kunnen ontstaan en wat de oorzaak hiervan is.”

In 2013 kocht Britt Nys de hoeve samen met haar man. Zelf baten ze hier een B&B uit en namen ze er hun intrek in, het andere gedeelte van de hoeve werd verhuurd.