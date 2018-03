Vechtende student moet roes uitslapen in cel 17 maart 2018

Een 18-jarige student uit Herselt werd in de nacht van donderdag op vrijdag naar de cel gebracht nadat hij betrokken geraakte bij schermutselingen in een fakbar in de Leuvense Brusselsestraat. Hij werd samen met een andere vechtersbaas meegenomen naar het politiecommissariaat. De slachtoffers werden slechts lichtgewond en hadden geen nood aan dringende medische zorgen. (ADPW)