Twintiger verkracht vriendin van zijn lief... terwijl ze in hetzelfde bed liggen Jef Van Nooten

09 april 2019

23u34 0 Herselt De 24-jarige Bjorn V.W. uit Herselt riskeert een celstraf van 12 maanden. De man wordt verdacht van verkrachting. Opvalland: het slachtoffer was de vriendin van zijn partner.

De feiten deden zich voor op 20 april 2018. Bjorn V.W. was die avond samen met zijn lief en haar vriendin op stap geweest. De vriendin zou bij hen blijven slapen, maar volgens het openbaar ministerie werd ze in haar slaap verkracht door V.W. “Het slachtoffer bleef bij haar vriendin slapen. Ze beslisten met drie in één bed te slapen”, aldus de aanklager. “Toen het slachtoffer ’s nachts wakker werd, voelde ze dat de vinger van V.W. in haar vagina zat. Haar joggingsbroek was naar beneden getrokken.”

Bjorn V.W. verklaarde dat hij er van uitging dat het slachtoffer instemde met zijn avances. “Meteen nadat het licht uitging, begon hij over haar benen te strelen. Het kan niet dat ze op dat moment al sliep”, pleitte de advocate van V.W.

Het openbaar ministerie en de advocaat van het slachtoffer zijn een andere mening toegedaan. “Ze was in shock. Uit angst durfde ze niet te bewegen. Toen ze wakker werd en voelde dat zijn vinger in haar vagina zat, is ze meteen in haar pyjama naar buiten gelopen. Ze is meteen naar de politie gegaan”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten. “Terwijl zijn eigen vriendin naast hem lag, verraste hij het slachtoffer in haar slaap. Als je wil checken of iemand geïnteresseerd is, doe je dat niet daar haar vagina te penetreren in haar slaap.”

Het vonnis volgt begin mei.