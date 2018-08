Twee vrouwen gewond bij ongevallen 21 augustus 2018

Een 65-jarige vrouw is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Oevel-Dorp in Westerlo. Het slachtoffer werd er rond 9.45 uur aangereden door een wagen. De vrouw is met lichte verwondingen naar het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel gebracht. Ook aan Dorp in Herselt gebeurde een verkeersongeval. Daar werd een vrouw van 39 jaar op haar bromfiets aangereden door een bestelwagen. De bromfietsster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals afgevoerd. (JVN)