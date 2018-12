Twee Nederlanders die Playstation verkopen, blijken gewapende dieven Maar nu staan ze voor de rechter Kristof Baelus

17 december 2018

14u19 0 Herselt De Nederlanders Brain V.D.B. (25) en Mohamed A. (20) staan terecht voor afpersing.

V.D.B. verkocht online een Playstation voor 630 euro. Hij en zijn vriend A. spraken in Herselt met een koper af. Toen het slachtoffer in hun wagen stapte, schoof passagier V.D.B. zijn zetel naar achter zodat de koper geklemd zat. De twee maakten hun slachtoffer het geld voor de Playstation afhandig en zetten hem daarna een mes op de keel. Maar de man had geen geld meer en de twee zetten hem uit de auto.

V.D.B. gaf de feiten toe, al was er volgens hem geen sprake van een mes. “Ik heb veel spijt en ben er zeker niet trots op, ik weet niet wat me bezielde”, klonk het. Mohamed A. zou niet geweten hebben wat er zich ging afspelen en wou naar eigen zeggen enkel zijn vriend helpen door met hem naar België te rijden.

Op 7 januari zal de rechtbank een vonnis vellen.