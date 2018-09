Tractor met aanhangwagen belandt in gracht 06 september 2018

Op het kruispunt van de Donkstraat met de Aarschotsesteenweg in Herselt is dinsdag een 36-jarige man uit Herselt lichtgewond geraakt. De man bestuurde een tractor met aanhangwagen, maar belandde met het voertuig in de gracht. De lading zand moest overgeladen worden voordat de tractor en aanhangwagen getakeld konden worden. (JVN)