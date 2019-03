Toneelkring Sint-Maarten speelt klucht ‘Boter bij de Vis’ Wouter Demuynck

14 maart 2019

19u16 0 Herselt Vanaf vrijdag 15 maart speelt toneelkring Sint-Maarten Herselt het stuk ‘Boter bij de Vis’ in de parochiezaal. ‘Boter bij de Vis’ is een klucht van Michael Cooney in twee bedrijven, onder regie van Christine Moons.

Het verhaal gaat als volgt. Het gaat niet goed met Eric De Zwaan. Twee jaar geleden werd hij ontslagen en dat heeft hij nog steeds niet aan zijn vrouw verteld. Om de dalende inkomsten te compenseren, bedenkt hij een ingenieus plan: toen één van zijn vorige huurders naar Canada emigreerde, bleef de staat maar uitbetalingen doen op het oude adres.

Daarom heeft Eric een hele reeks fictieve huurders gecreëerd en krijgt hij zo via allerlei instanties geld toegestuurd. Als echter plots de inspecteur van het departement sociale zaken aan de deur staat, is de paniek groot. Zeer tegen zijn zin zal huurder Norman zijn huisbaas uit de penarie moeten helpen. Van dan af volgen de dolste verwikkelingen, gekke misverstanden, verkleedpartijen en persoonsverwisselingen elkaar in razendsnel tempo op.

Er wordt gespeeld op vrijdagen 15 en 22 maart en 5 april om 20 uur. Op zaterdag speelt men op 16, 23 en 30 maart en 6 april om 20 uur. Ten slotte is er ook een voorstelling op zondag 31 maart om 19.30 uur. De inkom bedraagt 8 euro. Reserveren kan via frans.peeters2@gmail.com of 014/54.59.70.