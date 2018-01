Superbeton kent supergroei 02u43 0 Vanderveken Frederik en Geert Laeremans van Superbeton hebben grootse plannen voor 2018. Herselt Wegenbouwer Superbeton staat niet stil. Het bedrijf slaat met Frederik Laeremans (30), sinds een jaar de nieuwe zaakvoerder, een nieuwe weg in. Laeremans besloot de huidige site aan de Blaubergsesteenweg te verlaten en er een kmo-zone van te maken. Superbeton boert dan ook goed - in 2018 verwacht Laeremans een omzet van 15 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als in 2017.

Met Frederik Laeremans staat de derde generatie aan het roer van familiebedrijf Superbeton, dat in 1954 werd opgericht door Florent Laeremans, Frederiks grootvader. Het bedrijf, dat vroeger enkel beton verkocht, barstte al na enkele jaren uit haar voegen.





Repro Wouter Demuynck Superbeton zal van haar huidige vestiging een kmo-zone maken. Die zal er zo gaan uitzien.

Omzetdoel: 15 miljoen

Op haar hoogtepunt had Superbeton betoncentrales in Herselt, Schoten, Leuven en Grimbergen. Er reden 120 vrachtwagens rond en het bedrijf had 150 personeelsleden in dienst. In 1987 werd het betonimperium verkocht aan Inter-Beton, Superbeton ging daarna aan de slag met openbare aanbestedingen voor wegenwerken. Tot op de dag van vandaag is dat een succesverhaal."Begin 2017 heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader Geert", vertelt Frederik. "We werken wel nog elke dag samen, hij is nu mijn mentor maar ik hak de knopen door. Mijn focus ligt op innovatie en personeel. We werken nu met high-tech tools, zo zijn al onze machines uitgerust met gps. Maar we zijn ook nog een echt familiebedrijf: ik bezoek nog elke dag onze werven en luister naar mijn personeel."





Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werken. Laeremans verwacht dat zijn bedrijf in 2018 een omzet van 15 miljoen euro zal realiseren, een verdubbeling in vergelijking met de 7 miljoen euro in 2017. "We hebben al veel aanbestedingen binnen."





De ingrijpendste verandering is ongetwijfeld het plan om de huidige site aan de Blaubergsesteenweg te verlaten. "Voor ons is die plek minder interessant geworden, want we kunnen er niet meer groeien. In en rond Herselt zijn dan weer tientallen zonevreemde bedrijven. Zo kwam ik op het idee om op onze huidige site een kmo-site op te bouwen. Ze is 3,5 hectare groot en er zijn een 30-tal kmo-units."





De werken zullen eind 2018 starten, in de loop van 2019 zou het al af moeten zijn. De investering wordt geraamd op 19 miljoen euro.





Weg uit Herselt

"Momenteel is er al één bedrijf, een grote handelaar in bouwmachines, dat er zich zal vestigen", vervolgt Laeremans. "Het is ook de bedoeling dat we de gemeenschap ook erbij gaan betrekken. Er komen picknickzones, waterpartijen en wandelpaden zodat het voor de hele omgeving een belevenis kan."





Dat betekent ook dat Superbeton zal verhuizen.





"Ik kan nog niet verklappen naar waar. We blijven in de omgeving, maar we gaan wel Herselt verlaten."