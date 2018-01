Steenweg herschapen in graan-weg 02u31 0 Vanderveken Het centrum is bedolven onder het graan nadat een truckchauffeur z'n lading verloor, zonder dat hij het doorhad. Herselt Gisterochtend omstreeks 10 uur is een vrachtwagen in het centrum van Herselt zijn lading graan verloren. De brandweer en de technische dienst van de gemeente waren een klein uurtje in de weer om het graan op te kuisen.

Om een nog onduidelijke reden opende de laadklep van de vrachtwagen opeens toen de chauffeur vanuit de Blaubergsesteenweg Dorp binnenreed. Aangezien de chauffeur dit in eerste instantie niet had opgemerkt, reed hij nog tientallen meters verder alvorens te stoppen. Zo was een flink deel van het centrum bedolven onder graan.





Vanderveken

Veegwagen

Arbeiders van de technische dienst van de gemeente reden toevallig net achter de vrachtwagen toen het gebeurde. "Zij hebben ons goed geassisteerd bij het opkuisen van het graan", vertelt sergeant Jos Boeckx van brandweerzone Kempen. "Toen wij eraan kwamen, hadden ze er al een bandenkraan en een veegwagen bijgehaald. Samen hebben we de rest handmatig geveegd." Het graan dat nog te redden viel werd in een vrachtwagen gedaan. Agenten regelden het verkeer door een omleiding via de Blaubergsesteenweg te voorzien. Na een uurtje was alles opgeruimd en kon het verkeer weer zijn normale gang gaan. (WDH)