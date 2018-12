Spaarkas ‘De Biekorf’ viert 60ste verjaardag in café De Nachtegaal Wouter Demuynck

17 december 2018

12u51 0

Onlangs vierden de 24 leden van spaarkas ‘De Biekorf’ in café De Nachtegaal in Ramsel (Herselt) de 60ste verjaardag van de spaarkas. Het werd een vijfgangenmenu met onder meer tomaat-garnaal, aspergeroomsoep, kalfsgebraad met groentenkrans en kroketten, zelfgemaakte rijstpap van cafébazin Yvonne Verlinden en koffie of thee met gebak. Daarna volgde de tombola. Al jaren is het een traditie dat de verjaardag van de spaarkas wordt gevierd door de 24 leden, die voor het feestmaal nog één persoon mochten meenemen. “Voor het feestmaal heeft nog nooit iemand moeten betalen”, vertelt cafébazin Yvonne Verlinden trots. “Het was weer erg plezant.”