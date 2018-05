Sp.a wil ringweg weer op de agenda 05 mei 2018

Sp.a is teleurgesteld dat er anno 2018 nog steeds geen sprake is van een ringweg in Herselt. De idee van een ringweg is al jaren oud, maar het dossier zit momenteel muurvast.





In 2010 beloofde toenmalig minister-president Kris Peeters dat de gesprekken in 2015 zouden beginnen. "Maar het blijft windstil. Hoog tijd dat alle Herseltse partijen opnieuw ijveren voor een oplossing voor de mobiliteit in Herselt", vindt Chari De Leeuw, lijsttrekker voor sp.a. De partij wil dat Vlaanderen haar belofte van de ringweg nakomt en roept alle Herseltse politici over de partijgrenzen heen om dit dossier van onder het stof te halen. "De files in onze gemeente worden langer, er is meer verkeersonveiligheid. Vlaanderen heeft Herselt daarvoor een oplossing beloofd", gaat De Leeuw verder.





Burgemeester Luc Peetermans (CD&V) vindt de opmerking terecht. "Er is een bouwvergunning afgeleverd, maar de minister komt de gemaakte afspraken over de doortocht niet na. Het zou aan bod komen nadat de noord-zuidverbinding in Kasterlee en Geel gerealiseerd was, maar alle budgetten gaan naar Antwerpen." (WDH)