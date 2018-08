Sp.a trekt met Vincent Boulanger naar de kiezer 24 augustus 2018

02u23 0 Herselt Vincent Boulanger (30) zal de lijst van sp.a trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Initieel was Chari De Leeuw lijsttrekker, maar wegens bijzondere en persoonlijke omstandigheden zet zij een stap opzij.

Op de lijst bekleedt De Leeuw wel nog de tweede plaats. Vincent Boulanger is parlementair medewerker van Jan Bertels, burgemeester van Herentals en Vlaams parlementslid. In 2012 kwam Boulanger al een keer op vanop de dertiende plaats. "In 2012 kwamen we een 50-tal stemmen tekort voor een tweede zetel. Nu gaan we dus voluit voor die tweede zetel", klinkt het.





Een belangrijk speerpunt van de partij is de zorg socialer maken. "De Kempen is in een sneltempo aan het vergrijzen - de gemeente kan haar taak opnemen om zich voor te bereiden. Zo heeft Herselt nu al een mantelzorgpremie maar zijn de voorwaarden dermate streng dat niemand ervoor in aanmerking komt."





Andere belangrijke punten zijn onder meer betere verkeersveiligheid, meer groen en meer controles op sluikstorten.





(WDH)