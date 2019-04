Sp.a ijvert voor meer en beter openbaar vervoer met ludieke actie: “Op de bus kan je hier eeuwig wachten” Wouter Demuynck

01 april 2019

19u30 0 Herselt Aan de bushalte aan de kerk van Ramsel (Herselt) stond maandagochtend een niet-alledaagse pendelaar te wachten op de bus. Een skelet, genaamd Joske, hield er een bord vast met de boodschap ‘Op de bus kan je hier eeuwig wachten’. Daarmee wil sp.a duidelijk maken dat er heel wat haltes zijn waar zelden of nooit een bus of tram passeert.

Sp.a’ers Hannes Anaf, schepen in Turnhout en kandidaat op de tweede plaats voor het Vlaams parlement, en Herentalsenaar Jan Bertels, huidig Vlaams parlementslid en kandidaat voor de Kamer op de tweede plaats, streken maandagochtend neer aan de bushalte Kerk Ramselsesteenweg, een van de haltes die volgens de socialisten veel te weinig gebruikt wordt. Jan Bertels vindt dan ook dat er meer en beter openbaar vervoer in de Kempen moet komen. “We zijn altijd eerst aan de beurt als er bussen geschrapt worden en de laatsten om te profiteren van de investeringen die de Vlaamse overheid doet. Terwijl wij in de Kempen ook belastingen betalen, de files zien aangroeien en ons ook moeten verplaatsen naar het werk”, meent Bertels.

“Een beleid dat het openbaar vervoer afbouwt, waarbij stationsparkings voor auto’s onbetaalbaar worden en fietsen onvoldoende veilig gestald kunnen worden, is een beleid dat mensen bijna verplicht om 100% van hun verplaatsingen met de wagen te doen. Dat beleid waarbij De Lijn en NMBS zachtjes gewurgd worden moet echt stoppen. Het omgekeerde is nodig: de uitbouw van mobiliteitsknooppunten, waar je vlot van het ene vervoersmiddel naar het andere kan overstappen, en ook voldoende busaanbod tussen de Kempense dorpskernen. Zo staan we hier nu in Ramsel, van waar je wel naar Aarschot en Heist-op-den-Berg kan, maar niet naar het hoofddorp in Herselt of naar het station in Begijnendijk.”

De komende weken trekken de socialisten met hun nieuwste ‘militant’ Joske nog naar verschillende plaatsen in Vlaanderen om het openbaar vervoer op de agenda te houden.