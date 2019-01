Seksueel misbruik komt aan het licht wanneer meisje (15) zelfmoord probeert te plegen Jef Van Nooten

08 januari 2019

13u32 0 Herselt Een 30-jarige man uit Herselt riskeert een voorwaardelijke celstraf voor aanranding en verkrachting. Hij zou een minderjarig meisje (15) een paar keer 50 euro betaald hebben in ruil voor anale seks. “Maar toen ze hem wegens pijn vroeg om te stoppen, heeft hij gewoon voort gedaan”, klinkt het. Het misbruik kwam aan het licht nadat het meisje zelfmoord had proberen plegen.

De zaak kwam in augustus 2017 aan het licht toen het 15-jarige slachtoffer in Aarschot van een spoorwegbrug naar beneden wilde springen. Ze verklaarde nadien aan de politie dat ze dat wilde doen omdat ze seksueel misbruikt was. “Ze had 50 euro gekregen om anale seksuele betrekking te hebben. Toen ze pijn kreeg, vroeg ze hem om te stoppen, maar dat is niet gebeurd”, zegt aanklager Patti Broeckx.

Op basis van zijn telefoonnummer kon de politie T.B. (30) uit Herselt identificeren als verdachte. Hij wist dat het meisje slechts 15 jaar was en had zichzelf voorgedaan als 19-jarige. “Hij heeft haar vraag om te stoppen genegeerd. Dan is er sprake van verkrachting”, aldus nog de aanklager die een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar vorderde tegen de man.

T.B. pleit schuldig voor de aanranding. Omdat hij niet betwist dat er seksuele betrekkingen zijn geweest met het 15-jarige meisje. Hij ontkent wel de verkrachting èn het feit dat hij haar betaalde voor de seks. “Ze hadden elkaar leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin”, zegt Karolien Van de Moer, advocate van T.B. “Ze voerden eerst seksueel getinte sms-conversaties, onder meer over welke seksuele ervaringen zij al had met jongens.”

Uiteindelijk zouden ze volgens T.B. vier keer hebben afgesproken voor seks. “Maar hij heeft haar nooit geld gegeven in ruil voor de seksuele handelingen. Hij gaf haar slechts twee keer 50 euro. Omdat ze financiële problemen had, niet in ruil voor de seks. En de vermeende verkrachting? Ze zei hem wel dat het pijn deed, maar ze heeft op geen enkel ogenblik gevraagd om te stoppen. Anders zou hij dat direct gedaan hebben, want hij had gevoelens voor het meisje.”

Vonnis op 12 februari.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.