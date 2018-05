Schepen stelt eerste kinderboek voor MARTINE PEETERS SCHRIJFT OVER LAMMETJES, GEITEN EN VARKENS WOUTER DEMUYNCK

03 mei 2018

02u44 0 Herselt Martine Peeters (CD&V), schepen van onder meer Jeugd en Dierenzorg, heeft haar eerste kinderboek uitgebracht. De illustraties zijn van de hand van Tinneke Vervecken.

Het boek bevat een waargebeurd verhaal over haar kinderboerderij Het Ollemanshoekje, en heet dan ook toepasselijk Het Ollemansboekje. Zahra De Jong, een leerling dierenzorg die stage loopt op de kinderboerderij, verzorgde gisteren de boekvoorstelling in het kader van haar eindwerk.





Sinds 2003 baat Martine Peeters Het Ollemanshoekje uit, een kinderboerderij met onder meer lammetjes, geiten en minivarkens. Kinderen komen er op schoolbezoek en kunnen er hun verjaardagsfeestjes organiseren. Tijdens de rondleidingen ontdekte Martine dat haar dierenverhalen erg populair waren bij de kinderen en leerkrachten.





1.000 exemplaren

"Ik vertel op zo'n rondleiding altijd simpele, leuke en waargebeurde verhalen over de boerderij. De kindjes en juffrouwen vroegen om daarvan een boekje te maken", aldus Martine. "Enige probleem was: ik kan niet tekenen. Gelukkig heeft onze stagiaire Zahra een illustratrice gevonden, Tinneke Vervecken. We zijn dan naar de drukkerij gegaan en doopten het boekje om tot Het Ollemansboekje."





Momenteel zijn er zo'n 1.000 exemplaren gedrukt. Het eerste verhaal is 'Het lammetje dat honger had'.





Boekvoorstelling als eindwerk

"Diegenen die het gelezen hebben, vonden het alvast tof. Het is echt een boek op kindermaat, bedoeld om in de kleuterklas of voor het slapengaan te lezen. Ik ben zelf altijd kleuterleidster geweest, dus ik heb wel ervaring met verhaaltjes voor kleuters. Als het verhaal aanslaat, is het de bedoeling dat we een verhalenlijn over Het Ollemanshoekje gaan uitschrijven. Momenteel heb ik nog twee verhalen die al volledig af zijn."





Stagiaire Zahra De Jong (18) leidde gisteren de boekvoorstelling in goede banen. De studente Dierenzorg organiseerde de dag in het kader van haar eindwerk. Een twintigtal kinderen kon niet enkel naar het verhaal over het hongerige lammetje komen luisteren, maar kon ook op de foto met een geitje, ravotten in de stro, de dieren eten geven en zien waar de dieren slapen. Vooral de fotoshoot met de geitjes toverde een glimlach op het gezicht van alle kinderen.





"Ik ben al sinds januari bezig met de voorbereiding van deze dag. Het was wel een beetje stressen, maar ook zeker een leuke ervaring", vertelt Zahra. "Oorspronkelijk zou ik enkel een Knuffeldag organiseren, maar omdat het boek net af was hebben we dat gecombineerd met de boekvoorstelling."





Groots aangepakt

Ook Katrien Hermans, leerkracht dierenzorg op Sint Jozef Geel, kwam kijken en zag dat het goed was. "Zahra heeft het groots aangepakt. Bij een eindwerk zijn de projecten normaal toch wel wat kleiner. Ik had in het begin dan ook wat schrik dat er bijvoorbeeld wat te weinig reclame gemaakt werd, maar uiteindelijk is alles geslaagd."