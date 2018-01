Rudolfus en Rosalia zijn 65 jaar getrouwd 02u36 0 Foto Vanderveken

Rudolfus Van Uytsel (87) en Rosalia Pauwels (87) vieren dit jaar hun briljanten jubileum. Het koppel uit Herselt heeft één kind en één kleinkind. Rudolfus en Rosalia leerden elkaar op vakantie kennen in Gembloux, in de provincie Namen. Rudolfus werkte vroeger als zelfstandige schrijnwerker, Rosalia was aan de slag in een conservenfabriek in Westmeerbeek. Het koppel genoot er vroeger van om samen de benen los te gooien op de dansvloer. Momenteel gaat Rudolfus nog graag petanquen bij zijn club in Bergom.





(WDH)