Rosa mag 103 kaarsjes uitblazen

In woonzorgcentrum Sint-Barbara was het onlangs feest, want Rosa Sybens vierde op 7 januari haar 103de verjaardag. Rosa is geboren en getogen in Ramsel en heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Rosa is vroeger altijd huisvrouw geweest. Op haar 95ste verhuisde ze naar het woonzorgcentrum omdat ze niet meer zo goed te been was. Haar zoon Jos Smolders is erg fier dat zijn moeder de gezegende leeftijd van 103 heeft bereikt. "Ze is de eerste van de familie die zo oud is geworden", vertelt hij trots.





(WDH)