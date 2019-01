RECENSIE: Den Haan **** Wouter Demuynck

09 januari 2019

14u40 0 Herselt In Herselt zijn restaurants en andere eetgelegenheden eerder dun bezaaid, maar restaurant Den Haan staat als een van de weinige meer dan zijn mannetje. De chef-kok levert enkele pareltjes af en ook de bediening verdient zeker een grote pluim.

2018 was een bijzonder jaar voor Restaurant Den Haan, dat gelegen is op de Aarschotsesteenweg. De zaak bestond toen 40 jaar en is in de loop der jaren uitgegroeid van café-dancing naar brasserie-restaurant. Om het jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, onderging het interieur begin vorig jaar een metamorfose. Afgelopen zomer volgde ook nog een grondige renovatie van de keuken. Het resultaat mag er zijn. Het interieur is er een pak moderner op geworden, maar de klassieke en gezellige stijl blijft behouden.

Als voorgerecht ga ik voor kroket van scampi en rode curry met paprika en zoetzure koolrabi - meteen een voltreffer. De kroketjes zijn een aangename verrassing en de pikantere saus die geblust wordt door de zachte paprika zorgt voor een mooie balans in het gerecht. Het hoofdgerecht - net zoals het voorgerecht een van de suggesties - wordt everzwijn met knolselder en hazelnootkroketjes. Het everzwijn zelf was toch eerder een tegenvaller - het vlees was te taai en eerder flets van smaak. In zijn geheel was het evenwel nog een geslaagd gerecht, want de overheerlijke saus en hazelnootkroketjes maakten veel goed. Afsluiten doen we met de suggestie van perentaartje met mousse van kastanje en ijs van amandelmelk. Het taartje en de mousse zijn erg te pruimen, maar vooral het heerlijke vers gedraaide ijs steelt de show.

Voor de bediening willen we zeker nog een lans breken. Uiteraard hoort het bij hun job om ons met de glimlach te bedienen, maar de professionaliteit én jovialiteit van de bediening tillen het restaurant naar een hoger niveau. Het personeel vindt - terecht - dat een grapje moet kunnen, maar daarbij wordt de professionaliteit nooit uit het oog verloren - we werden telkens op onze wenken bediend. Een schoonheidsfoutje, zoals een drankje dat tweemaal wordt aangeleverd, was dan ook totaal niet storend. Wij voelden ons alvast helemaal thuis in de huiselijke sfeer van Den Haan.

Comfort: 8,5/10.

Bediening: 9/10.

Eten: 8,5/10.

Totaalscore: 4/5 sterren.

Voorgerecht: 17 euro

Hoofdgerecht: 28,50 euro

Nagerecht: 14 euro

Restaurant Den Haan, Aarschotsesteenweg 91, 2230 Herselt.

www.denhaan.be.

Openingsuren: vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en feestdagen vanaf 11.30 uur. Keuken is telkens tot 21 uur geopend.