Radio 2-appelboom fleurt 'Klein Rome' op 03 mei 2018

Herselt heeft één van de vijf Radio 2-appelbomen gewonnen. De speciale appelboom, waar 5 verschillende soorten appels aan groeien, werd gisteren geplant op de site 'Klein Rome', een plek voor jong en oud, die nog in opbouw is naast Vrijetijdscentrum de Mixx.





Per provincie gaf de radiozender één Radio 2-appelboom weg. Om de boom te winnen, moesten de luisteraars een goede reden opgeven. In Herselt moest men niet lang nadenken over de locatie. "We willen hier zorgen voor een kruisbestuiving tussen jong en oud. Er komt een speelzone, met onder meer een speelmolen, en een volkssportroute voor de oudere generatie", vertelt Katleen Laeremans, beheerder van VTC de Mixx. Herselt werd vroeger 'Klein Rome' genoemd, aangezien het omringd is door zeven heuvels. Zeven plaatsen op de site zullen verwijzen naar de heuvels, zoals de speelmolen verwijst naar de Molenberg.





"Daarnaast komt er een picknick- en rustzone met een stenen BBQ. In de zomer willen we hier tal van activiteiten organiseren, gaande van ochtendyoga tot een zomerbar. We willen daarbij werken met streekproducten, de appelboom past dus perfect in dat plaatje."





Er wordt 300.000 euro geïnvesteerd, waarbij de helft wordt gesubsidieerd door de provincie, Vlaanderen en Europa. De site moet klaar zijn tegen 2020, al wil men e speelzone voor de zomer van 2019 voltooien. (WDH)