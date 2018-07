Quality time met papa in Hertberg 09 juli 2018



Papa's en hun kinderen konden afgelopen weekend terecht op het provinciaal groendomein Hertberg voor het 'ontSPANNEND papaweekend' van Terra Nova. Zij konden samen op zoektocht gaan in de natuur, gaan paardrijden, aan yoga doen, koken op houtvuur en een schemertocht maken. En dat alles in de mooie bossen van Hertberg: meer heb je niet nodig om volkomen 'zen' te raken. Al bleek kinderyoga toch niet altijd even ontspannend voor de papa's.





